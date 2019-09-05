Украина велела Венгрии придерживаться стандартов НАТО

Киев не увидел гражданского конфликта на востоке страны

Неприемлемой назвал МИД Незалежной попытку венгерского правительства дать собственную оценку событий в Донбассе. Посол Венгрии в Киеве был вызван на ковер, и ему дали понять, что в таких вопросах не может быть самостоятельности: есть выверенный "старшими товарищами" курс, которого и нужно придерживаться.

Ранее в Будапеште отметили, что на Украине происходит "кризис гражданской войны". Это вызвало крайне негативную реакцию в Киеве:

"Это не только не соответствует действительности, а и противоречит официальной позиции стран-членов ЕС и НАТО, к которым относится также и Венгрия", – заявили в МИД Украины.

В Киеве подчеркнули, что, по общепринятой версии, на востоке страны уже более пяти лет длится "вооруженная российская агрессия против Украины". Называя это гражданским конфликтом, Будапешт "не способствует ее прекращению".

В 2014 г. жители Донбасса не приняли военный госпереворот, в результате которого был свергнут избранный президент Украины Виктор Янукович, и политику новых киевских властей. В результате образовались две самопровозглашенные республики – ЛНР и ДНР.