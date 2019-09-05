Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Украина велела Венгрии придерживаться стандартов НАТО

Украина велела Венгрии придерживаться стандартов НАТО
Фото: commons.wikimedia.org/DDima (CC BY-SA 1.0)
Киев не увидел гражданского конфликта на востоке страны

Неприемлемой назвал МИД Незалежной попытку венгерского правительства дать собственную оценку событий в Донбассе. Посол Венгрии в Киеве был вызван на ковер, и ему дали понять, что в таких вопросах не может быть самостоятельности: есть выверенный "старшими товарищами" курс, которого и нужно придерживаться.

Ранее в Будапеште отметили, что на Украине происходит "кризис гражданской войны". Это вызвало крайне негативную реакцию в Киеве:

"Это не только не соответствует действительности, а и противоречит официальной позиции стран-членов ЕС и НАТО, к которым относится также и Венгрия", – заявили в МИД Украины.

Фото: pixabay.com

В Киеве подчеркнули, что, по общепринятой версии, на востоке страны уже более пяти лет длится "вооруженная российская агрессия против Украины". Называя это гражданским конфликтом, Будапешт "не способствует ее прекращению".

В 2014 г. жители Донбасса не приняли военный госпереворот, в результате которого был свергнут избранный президент Украины Виктор Янукович, и политику новых киевских властей. В результате образовались две самопровозглашенные республики – ЛНР и ДНР.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Совсем обнаглели: в России придумали наказание для Болгарии

София заслуживает хорошей трепки, уверен эксперт

"В очередь": претензии США к "Северному потоку - 2" сочли пустыми

Вашингтон бесится, потому что Москва не спросила его разрешения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей