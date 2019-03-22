Венгрия исключила Украину из газовых посредников

Капризы Киева подтолкнули Будапешт к решительным действиям

Венгрия договорилась с "Газпромом" о поставках природного газа в страну вне зависимости от того, останется ли Украина транзитером российского топлива в Европу. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после переговоров с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером.

"Сегодня гендиректор "Газпрома" и я заключили соглашение о том, что "Газпром" будет обеспечивать поставки природного газа в Венгрию независимо от того, будет ли заключено транзитное соглашение между Россией и Украиной", – сообщил Сийярто.

Глава венгерского МИД пояснил, что Будапешт рассчитывает на поставки газа по газопроводу "Турецкий поток". По его словам, труба дотянется от Турции до Венгрии и Австрии через Болгарию и Сербию.

Напомним, что до турецкого берега трубопровод, проложенный по дну Черного моря, уже дошел, а вот сухопутную часть ветви "Турецкого потока", предназначенной для поставок европейским потребителям, еще предстоит построить. И пока ее нет, Киев активно пытается помешать процессу, пугая усилением влияния Москвы на Южную Европу.

Впрочем, понятно, что радеет он исключительно за себя. Но поставки газа в обход Украины остановить не сможет, отметил в беседе с НСН президент Российского газового союза Сергей Чижов:

"Мы понимаем, что есть “Северный поток-2”, есть “Турецкий поток”. Украина будет, конечно, усиленно с этим бороться, но исходя из нынешней ситуации, как я вижу, если не будет очень сильных санкций со стороны США, я думаю, Украина сама ничего не сделает".

Договор между Москвой и Киевом на поставку газа в страны ЕС заканчивается в конце 2019 года. "Газпром" уже предупредил европейских партнеров, что с нового года транзит через Незалежную прекратится.