Крупнейший регион Незалежной - Закарпатье причислили к владениям европейских соседей

Некоторых украинцев возмутила иллюстрация в газете "Карпаталия", которую печатает союз венгров Закарпатья, где славный регион зачислили в собственность европейцев. МИД Незалежной даже обратился в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности с требованием разобраться. Об этом рассказал замглавы внешнеполитического ведомства Егор Божок.

"На передовице газеты "Карпаталия"ОО" Общество венгерской культуры Закарпатья "(http://kmksz.com.ua ) под лозунгом " венгр, вставай!"иллюстрированная принадлежность # Венгрии и др.Сепаратизм!", – написал дипломат на своей странице в социальной сети.

После Божок рассказал, что в СБУ на его просьбу "быстро откликнулись".

"Спасибо СБУ за мгновенную реакцию. УСБУ в Закарпатской обл. зарегистрировало производство по признакам посягательства на территориальную целостность #Украина, которое продолжится под процессуальным руководством Прокуратуры Закарпатской обл.", – отметил он.



