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Некоторых украинцев возмутила иллюстрация в газете "Карпаталия", которую печатает союз венгров Закарпатья, где славный регион зачислили в собственность европейцев. МИД Незалежной даже обратился в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности с требованием разобраться. Об этом рассказал замглавы внешнеполитического ведомства Егор Божок.
"На передовице газеты "Карпаталия"ОО" Общество венгерской культуры Закарпатья "(http://kmksz.com.ua ) под лозунгом " венгр, вставай!"иллюстрированная принадлежность # Венгрии и др.Сепаратизм!", – написал дипломат на своей странице в социальной сети.
На передовиці👇газети "Карпаталія" ГО"Товариство угорської культури Закарпаття" (https://t.co/BXfPdBh4On) під лозунгом "Угорець, вставай!" ілюстрована приналежність #Угорщині🇭🇺 низки територій #України🇺🇦.Сепаратизм! @GP_Ukraine @ServiceSsu мають ініц-ти провадження.Підписав листи pic.twitter.com/rHWVXCYrzp— Yehor Bozhok (@YehorBozhok) 18 июля 2019 г.
После Божок рассказал, что в СБУ на его просьбу "быстро откликнулись".
"Спасибо СБУ за мгновенную реакцию. УСБУ в Закарпатской обл. зарегистрировало производство по признакам посягательства на территориальную целостность #Украина, которое продолжится под процессуальным руководством Прокуратуры Закарпатской обл.", – отметил он.
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