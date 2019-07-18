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Украинское Закарпатье сделали собственностью Венгрии

Фото: www.globallookpress.com
Крупнейший регион Незалежной - Закарпатье причислили к владениям европейских соседей

Некоторых украинцев возмутила иллюстрация в газете "Карпаталия", которую печатает союз венгров Закарпатья, где славный регион зачислили в собственность европейцев. МИД Незалежной даже обратился в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности с требованием разобраться. Об этом рассказал замглавы внешнеполитического ведомства Егор Божок. 

"На передовице газеты "Карпаталия"ОО" Общество венгерской культуры Закарпатья "(http://kmksz.com.ua ) под лозунгом " венгр, вставай!"иллюстрированная принадлежность # Венгрии и др.Сепаратизм!", – написал дипломат на своей странице в социальной сети. 

После Божок рассказал, что в СБУ на его просьбу "быстро откликнулись". 

"Спасибо СБУ  за мгновенную реакцию. УСБУ в Закарпатской обл. зарегистрировало производство по признакам посягательства на территориальную целостность #Украина, которое продолжится под процессуальным руководством Прокуратуры Закарпатской обл.", – отметил он. 


Отдел информации
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