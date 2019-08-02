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Украинцы сотнями тысяч принимают венгерское гражданство

Фото: Агентство городских новостей "Москва"
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Пока украинские власти регулярно жалуются на разных международных площадках, типа ООН и ПАСЕ, о введенном Москвой упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса, на западе Незалежной тихой сапой местное население получает гражданство Венгрии. Так, сегодня главный военный прокурор Анатолий Матиос ошарашил общественность интересной информацией – оказывается, до 300 тысяч жителей Закарпатской области имеют венгерские паспорта.

При этом он отказался называть точные цифры, т.к. это "раскроет средства и методы", которыми военная прокуратура собирает доказательную базу.

"Относительно венгров в Закарпатье - эти цифры насчитывают до 10% населения Закарпатья. Посчитайте, сколько это - более 1,2 миллиона проживают на территории Закарпатья, вот более 120 тысяч, а по обработанным нами данным - до 300 тысяч граждан Украины получили венгерские паспорта", – цитирует "Новое время" Матиоса.

Он отметил, что военная прокуратура собирает информацию о наличии двойного гражданства, в частности, для идентификации украинцев, которые имеют доступ к государственной тайне и/или занимают официальные посты. По словам Матиоса, если такое лицо совершит какое-либо преступление, проведение дальнейших процессуальных действий будет совершаться с учетом этих данных.

Также генерал-полковник юстиции сообщил о том, что паспорта РФ уже получили более 13 тыс человек. Эта цифра на фоне венгерских документов выглядит детской слезой.

"У нас есть полная картина, нами сейчас – в процессе следствия - устанавливаются все, кто получил такое гражданство, как в части Донецкой и Луганской областей – это большие цифры. ... На данный момент мы фактически владеем ситуацией по более 13 тысячах человек – значительная часть их идентифицирована, они пересекают линию разграничения", – поведал Матиос.

Украинские следователи, подчеркнул военный прокурор, действуют законным способом, а некоторые люди, обратившиеся за получением паспорта РФ, уже допрошены во время пересечения ими КПВВ в Донбассе.

Будут ли допрошены 300 тысяч венгров на западной Украине, Матиос не уточнил.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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