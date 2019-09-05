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"У нас нет денег": переезд Зеленского подняли на смех

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеКлючевые посты на Украине захватили агенты Кремля
Глава Незалежной напросился на дерзкий ответ

Украинский лидер Владимир Зеленский обменялся остротами с главой своего Офиса Андреем Богданом. Президент обратил внимание на то, что здание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), на открытии которого глава государства присутствовал, было отремонтировано в ускоренном режиме, тогда как президентская администрация не смогла позволить себе переезд с улицы Банковой в другое помещение. 

После поздравлений с новосельем Владимир Александрович, вспомнив комедийное прошлое, подколол соратника. Однако тот не растерялся. 

"Я хотел бы сказать Андрею Богдану, председателю Офиса президента: ты видишь, пан Богдан? Мы не можем переехать. А люди за один месяц делают ремонт", – с улыбкой отметил Зеленский. 

На что Богдан парировал своему президенту: "У нас нет денег".

Диалог товарищей попал на видео, которое опубликовала в Facebook пресс-служба гаранта.   

Напомним, в начале вступления Зеленского в должность активно обсуждался вопрос переезда его команды из старого здания Администрации прежнего президента. Вырученными от продажи деньгами планировалось пополнить госазну. 

Ксения АНДРЕЕВА
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