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"Агенты Кремля" заняли руководящие посты на Украине

Ключевые посты на Украине захватили агенты Кремля
Фото: www.globallookpress.com
Один высокопоставленный "вредитель" может нанести больше ущерба стране, чем сотни шпионов

Украина кишит российскими агентами. Об этом заявил бывший замглавы Службы безопасности Украины (СБУ), генерал-майор Александр Радецкий. По его словам, даже экс-президент Петр Порошенко не смог ликвидировать эту угрозу. Причем многие вредители занимают руководящие посты.

"Здесь не количественный показатель имеет ключевую роль. Достаточно одного агента Кремля, но на топ-должности в государстве, - и все, он нанесет вреда гораздо больше, чем десятки и сотни агентов", - заявил Радецкий изданию "ГОРДОН".

Генерал отметил, что агенты Кремля есть даже в командном составе украинских силовиков.

Виктор Янукович. Фото: www.globallookpress.com

"В СБУ до сих пор на важных должностях люди, которые назначались еще при Януковиче, а ведь они отвечают в том числе за все арсеналы и боеприпасы по стране", – подчеркнул Радецкий.

Ранее Порошенко поручил СБУ проверить всех госслужащих на Украине на предмет их родственных связей с Россией. Обнаруженное родство должно было стать поводом для увольнения. Однако итоги проверки власти предпочли засекретить. 

Николай ВИКТОРОВ
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