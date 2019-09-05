"Агенты Кремля" заняли руководящие посты на Украине

Один высокопоставленный "вредитель" может нанести больше ущерба стране, чем сотни шпионов

Украина кишит российскими агентами. Об этом заявил бывший замглавы Службы безопасности Украины (СБУ), генерал-майор Александр Радецкий. По его словам, даже экс-президент Петр Порошенко не смог ликвидировать эту угрозу. Причем многие вредители занимают руководящие посты.

"Здесь не количественный показатель имеет ключевую роль. Достаточно одного агента Кремля, но на топ-должности в государстве, - и все, он нанесет вреда гораздо больше, чем десятки и сотни агентов", - заявил Радецкий изданию "ГОРДОН".

Генерал отметил, что агенты Кремля есть даже в командном составе украинских силовиков.

"В СБУ до сих пор на важных должностях люди, которые назначались еще при Януковиче, а ведь они отвечают в том числе за все арсеналы и боеприпасы по стране", – подчеркнул Радецкий.

Ранее Порошенко поручил СБУ проверить всех госслужащих на Украине на предмет их родственных связей с Россией. Обнаруженное родство должно было стать поводом для увольнения. Однако итоги проверки власти предпочли засекретить.