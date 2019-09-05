Признание Европой российского Крыма взбесило украинцев

МИД Незалежной едва успевает строчить ноты протеста

Высказывание члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика о Крыме вызвало возмущение в Министерстве иностранных дел Украины.

Лидер боснийских сербов в интервью изданию "Русский репортер" дал понять, что не поддерживает упорное стремление Киева называть полуостров своим.

"У меня вопрос: а разве Крым не часть России? Для меня это Россия", – высказался Додик.

Прочитав интервью, украинские дипломаты разъярились. Они не стали развязывать международный скандал, допустив, что столь неосторожное заявление боснийский политик сделал не как государственное, а как частное лицо.

"МИД Украины ценит официальную позицию президиума Боснии и Герцеговины по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и воспринимает указанные высказывания члена президиума Милорада Додика как выражение его личного восприятия ситуации", – заявили в ведомстве.

При этом самому Додику прощать обиду не простили: высказанное им намерение посетить Крым стало поводом для официальной ноты протеста Киева.

Накануне украинское дипведомство уже отчитало посла Венгрии за то, что в Будапеште назвали ситуацию в Донбассе "гражданской войной". Киев рекомендовал венгерскому руководству вспомнить, что официальная точка зрения, которой придерживаются в том числе в НАТО, совсем иная.