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"Жесткий заслон": пограничный скандал Белоруссии и Украины продолжается

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Минск не верит отговоркам Киева

Украине не стоит ждать никаких поблажек со стороны Белоруссии, заявил госсекретарь Совета безопасности Республики Станислав Зась. Последняя, по его словам, по-прежнему будет укреплять государственную границу в связи с потоком оружия из страны-соседки и модернизировать свои пункты пропуска.  

"Мы выстраиваем жесткий заслон для тех, кто приходит с другими целями, неправомерными. Для этого укрепляется граница, то, что находится за пределами пунктов пропуска", – пояснил Зась в интервью телеканалу "Беларусь 1".

При этом собеседник отметил, что ситуация не является критической. Экстренные меры Минска направлены на то, чтобы исключить возможные риски на фоне свободного оружия на Украине. Белоруссия вынуждена "жестко пресекать такие устремления". 

Напомним, испугавшись украинских националистов, президент Белоруссии Александр Лукашенко ужесточил пограничный контроль. Однако в Киеве никаких изменений не заметили, заверив, что пункты пропуска работают в штатном режиме. 

Ксения АНДРЕЕВА
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