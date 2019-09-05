На Украине заявили о готовящемся вторжении России

В Киеве поверили в собственные фантазии и запаниковали

Поводом для беспокойства стали грядущие учения "Кавказ-2020". На военных маневрах якобы будет отрабатываться сценарий вторжения России в Незалежную. Паническая атака случилась у спикера главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого. Обвинениями он разразился в интервью "Укринформу".

"Одна из основных угроз – это угроза территориальной целостности Украины и возможность восстановления широкомасштабных боевых действий..." – с тревогой заявил он.

Скибицкий добавил, что наша страна активно наращивает группировки войск близ украинской границы.

С подобными заявлениями нередко выступал и экс-президент Незалежной Петр Порошенко, напоминает "Свободная пресса". Он называл Россию главной военной угрозой.