Украина хочет напугать Россию ракетами с щебенкой

В Незалежной используют подручные средства для устрашения "врага"

Депутат Киевского совета Юрий Сиротюк призвал власти использовать все возможные способы для борьбы с Москвой.

Выступая на на молодежном семинаре "Школа патриотизма", он предложил весьма экстравагантный способ запугивания России. По мнению Сиротюка, Киеву следует прицепить на космическую ракету боеголовку с "камушками, динамитом, пока что не ядерную". Такое оружие представляет собой грозную опасность и обязательно долетит до Москвы, считает народный избранник. Ролик выступления депутата доступен на Youtube.

Украина после распада СССР стала обладательницей серьезного ядерного арсенала: Киеву досталось 1,7 тыс. ядерных боеголовок, 176 межконтинентальных ракет и 44 стратегических бомбардировщика. После подписания в 1994 г. Будапештского меморандума, Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия.В соответствии с договором, и ядерный арсенал на территории страны был уничтожен, напоминает РИА "Новости".





