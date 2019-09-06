Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Украина хочет напугать Россию ракетами с щебенкой

Каменный век: Украина запустит в сторону России ракеты с камнями и динамитом
Фото: www.globallookpress.com
В Незалежной используют подручные средства для устрашения "врага"

Депутат Киевского совета Юрий Сиротюк призвал власти использовать все возможные способы для борьбы с Москвой.

Выступая на на молодежном семинаре "Школа патриотизма", он предложил весьма экстравагантный способ запугивания России. По мнению Сиротюка, Киеву следует прицепить на космическую ракету  боеголовку с "камушками, динамитом, пока что не ядерную". Такое оружие представляет собой грозную опасность и обязательно долетит до Москвы, считает народный избранник. Ролик выступления депутата доступен на Youtube.

Украина после распада СССР стала обладательницей серьезного ядерного арсенала: Киеву досталось 1,7 тыс. ядерных боеголовок, 176 межконтинентальных ракет и 44 стратегических бомбардировщика. После подписания в 1994 г. Будапештского меморандума, Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия.В соответствии с договором, и ядерный арсенал на территории страны был уничтожен, напоминает РИА "Новости". 


Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Круг замкнулся": Малайзия нашла объяснение нападкам на Россию по делу МН17

Расследование трагедии в Донбассе зашло в тупик

Крымский мост разбирают после вестей о катастрофе

На новом транспортном переходе через Керченский пролив кипит работа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей