Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Россия будет биться за Крым в Европейском суде

Россия будет биться за Крым в Европейском суде
Фото: www.globallookpress.com
Команда адвокатов уже готова

Россия будет принимать участие в процессе, инициированном Украиной в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по поводу Крыма. Как сообщил глава Минюста Александр Коновалов, РФ готова отстаивать свою правоту.

"Наша позиция в том, что РФ действовала в соответствии с международным законодательством, не нарушала никаких норм международного права, не нарушала ничьих интересов. Наша позиция сформирована, мы ее отстаиваем. Сформирована серьезная команда адвокатов", – заявил министр РИА "Новости".

Ранее Киев обратился в ЕСПЧ с жалобой, что воссоединение Крыма с Россией ущемило права проживающих на полуострове граждан. Это опровергли в самой республике. В частности, лидер украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что власти Незалежной рассказывают небылицы о ситуации на полуострове, хотя у них в стране уже 5 лет продолжается реальный вооруженный конфликт, в результате которого страдают люди.

Фоторепортаж
Воссоединение Крыма с Россией стало неожиданностью для крымчан
Фото: commons.wikimedia.org/Anton Holoborodko (CC BY-SA 3.0) Фото: commons.wikimedia.org/Elizabeth Arrott Сергей Аксенов. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев Фото: www.globallookpress.com Фото: most.life Фото: commons.wikimedia.org/Капитан Морган (CC BY-SA 4.0)
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Круг замкнулся": Малайзия нашла объяснение нападкам на Россию по делу МН17

Расследование трагедии в Донбассе зашло в тупик

Крымский мост разбирают после вестей о катастрофе

На новом транспортном переходе через Керченский пролив кипит работа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей