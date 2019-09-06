Россия будет биться за Крым в Европейском суде

Команда адвокатов уже готова

Россия будет принимать участие в процессе, инициированном Украиной в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по поводу Крыма. Как сообщил глава Минюста Александр Коновалов, РФ готова отстаивать свою правоту.

"Наша позиция в том, что РФ действовала в соответствии с международным законодательством, не нарушала никаких норм международного права, не нарушала ничьих интересов. Наша позиция сформирована, мы ее отстаиваем. Сформирована серьезная команда адвокатов", – заявил министр РИА "Новости".

Ранее Киев обратился в ЕСПЧ с жалобой, что воссоединение Крыма с Россией ущемило права проживающих на полуострове граждан. Это опровергли в самой республике. В частности, лидер украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что власти Незалежной рассказывают небылицы о ситуации на полуострове, хотя у них в стране уже 5 лет продолжается реальный вооруженный конфликт, в результате которого страдают люди.