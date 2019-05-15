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Названа дата начала судебного спора Украины и России по Крыму

Фото: www.globallookpress.com
В Киеве скрестили пальцы в ожидании победы

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назвал дату изучения претензии Киева к Москве по поводу Крыму – 11 сентября. Об этом сообщил замминистра юстиции Украины Иван Лещина, получивший уведомление из секретариата уполномоченного по вопросам ЕСПЧ.

Фото письма от ЕСПЧ Лещина выложил в Facebook.

"Заседание суда по поводу рассмотрения заявления 20958/14 (по Крыму) назначено на 11 сентября 2019 года. Держите кулачки и скрестите пальцы, чтобы это произошло", – прокомментировал он уведомление.

Украина дважды обращалась в ЕСПЧ с заявлением о том, что Россия нарушила Европейскую конвенцию по правам человека. В середине сентября 2018 г. и в начале февраля года текущего украинская сторона требовала рассмотреть случаи нарушения прав жителей Крыма, которые якобы имели место после событий 2014 г., напоминает РИА ФАН. При этом свое обращение в суд Киев не смог подкрепить какими-либо доказательствами.

Рассмотрение дела должно было начаться в феврале, однако незадолго до него ЕСПЧ без объяснения причин отложил его на неопределенный срок.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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