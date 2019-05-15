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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назвал дату
изучения претензии Киева к Москве по поводу Крыму – 11 сентября. Об этом
сообщил замминистра юстиции Украины Иван Лещина, получивший уведомление из
секретариата уполномоченного по вопросам ЕСПЧ.
Фото письма от ЕСПЧ Лещина выложил в Facebook.
"Заседание суда по поводу рассмотрения заявления 20958/14 (по Крыму) назначено на 11 сентября 2019 года. Держите кулачки и скрестите пальцы, чтобы это произошло", – прокомментировал он уведомление.
Украина дважды обращалась в ЕСПЧ с заявлением о том, что Россия нарушила Европейскую конвенцию по правам человека. В середине сентября 2018 г. и в начале февраля года текущего украинская сторона требовала рассмотреть случаи нарушения прав жителей Крыма, которые якобы имели место после событий 2014 г., напоминает РИА ФАН. При этом свое обращение в суд Киев не смог подкрепить какими-либо доказательствами.
Рассмотрение дела должно было начаться в феврале, однако незадолго до него ЕСПЧ без объяснения причин отложил его на неопределенный срок.
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