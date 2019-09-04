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В Париже призвали Запад изменить позицию по Крыму

Фото: www.globallookpress.com
Заядлым русофобам посоветовали снять санкционную блокаду

Западные державы так и будут топтаться на одном месте, пока до них не дойдет, что ограничительные меры против России – это не выход, полагает директор парижского Института международных и стратегических отношений (IRIS) Паскаль Бонифас.

Он посоветовал русофобам изменить свое отношение. Только в этом случае, уверен эксперт, возможен прогресс. Француз обратил внимание на парадокс в политических кругах. 

"С точки зрения логики может показаться парадоксом: наказывать Россию штрафными мерами за нелегальную "аннексию" Крыма, но при этом не вводить санкции против США и Великобритании за войну в Ираке 2003 года, которая также была нелегальной и повлекла за собой гораздо более катастрофические стратегические последствия", – цитирует Бонифаса немецкий IPG Journal.

Собеседник отметил, что США и Европа не должны зацикливаться на возвращении полуострова, учитывая, что крымчане сделали свой выбор более пяти лет назад. 

"Население Крыма этого не хочет", – констатировал иностранец и заручился поддержкой читателей RT. 

"Это правильный совет!!! Крым, для Украины, слишком дорогое и затратное владение. Да и Россия своими территориями не торгует", "Зачем украинцам Крым? их же всех скоро Илон Маск с собой на Марс заберет он обещал", – отреагировали они на доводы французского эксперта (здесь и далее орфография и пунктуация авторов оригинальны). 

"Если украинцам так нужен Крым, почему они за него не сражаются? почему только сидят и ноют? где "самая боеспособная армия Европы"?", – иронично поинтересовался один из комментаторов. 

"В Польше на заработках", – парировал другой.  

Напомним, Крым перешел в состав России в марте 2014 году по доброй воле жителей полуострова. 

Ксения АНДРЕЕВА
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