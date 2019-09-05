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Собчак ответила на вопрос "Чей Крым?"

Призналась: Собчак ответила на вопрос
Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Экс-кандидат в президенты России сделала неожиданное заявление

Телеведущая и начинающий политик Ксения Собчак считает, что для улучшения российско-украинских отношений нужно вернуть Крым Украине. 

В эфире украинской радиостанции "Новое время" 4 сентября Собчак заявила, что надо постараться найти позитивный способ решения вопроса с принадлежностью полуострова, кроме как "отдайте Крым".

"Этот выход сейчас, к сожалению, невозможен. Он бы был, на мой взгляд, самым правильным, но, исходя из реальности, он сейчас для российских политиков невозможен", -

приводит слова Собчак телеканал "Царьград".

Звезда подчеркнула, что присоединение Крыма к России, по ее мнению, стало нарушением международного законодательства, поэтому Москва должна провести новый референдум по поводу возвращения полуострова Украине. 

Крым стал российским в марте 2014 г., когда подавляющее большинство крымчан проголосовали за присоединение к Российской Федерации. В Москве не раз говорили, что вопрос принадлежности полуострова неактуален. 

Валентина МАЙОРОВА
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