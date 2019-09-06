Жена Зеленского вышла замуж за другого

Раскрылся секрет знакомства президента Украины с супругой

У Елены едва не закрутился роман с другом Владимира Зеленского. Но этого не произошло – вмешалась случайность.

Будущие супруги учились в одной школе. Об этом рассказал сам приятель – Александр Пикалов, с которым позже Зеленский начал работать над проектом "Квартал 95", – в интервью украинскому интернет-изданию "Сегодня. Украина".

Он также сообщил, что брал у Елены видеокассету. Но вернул ее не сам – попросил это сделать Владимира. Это и решило их судьбу – они поженились. А Пикалов был свидетелем на их свадьбе.

По его словам, Елена Зеленская продолжает работать в студии, и их кабинеты находятся рядом. "Она и сейчас работает. Мы сейчас пишем "Женский квартал", готовим новый концерт", – отметил Пикалов.

Супругам нелегко теперь – они устают из-за чрезмерного внимания к ним и постоянных разговоров, отметил друг.

Недавно президент Украины рассказал, что его жена не любит, когда о ней говорят. И признался, что всегда советуется с супругой по важным вопросам.

К первой леди Незалежной проявляют стойкий интерес. Обсуждают и ее высказывания, и внешность. Ранее сообщалось, что один из ее нарядов назвали дешевым, а до этого Елену высмеяли за подражание.