Шестой президент избегает встреч с непопулярными однопартийцами

Глава Незалежной Владимир Зеленский проявляет высокомерно-презрительное отношение к соратникам – членам партии "Слуга народа". Многие из них не встречаются лично со своим президентом.

Речь идет о непопулярных политиках, которые не являются влиятельными людьми. Избирательность Зеленского привела к скандалу.

Он произошел на одной из встреч главы государства со "Слугами народа", которые покидали здание с кислыми минами. Недовольство вызывает тот факт, что регулярность собраний не делает команду Зеленского более открытой. Она по-прежнему существует лишь для избранных и доступна через третьих лиц.

Так, политическая сила раздроблена на отдельные группы во главе с негласным куратором. Только у него есть возможность общаться с представителями Офиса Зеленского, отметил приближенный к его администрации источник украинскому изданию OBOZREVATEL.

"Многие же члены “Слуги” не являются политическими тяжеловесами, поэтому дополнительно общаться с ними президент не считает нужным. Во многом этот аспект и не нравится молодым избранникам. Именно поэтому возникает еще один важный фактор общего напряжения – недоверие", – говорится в материале.

По информации "Украинской правды", имеющие политический вес "слуги народа" перед совещанием отобрали у соратников мобильников. Также без средств связи видео и фотофиксации последние остались на предыдущей встрече, которая состоялась 28 августа.