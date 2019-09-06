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Украина потратит кредитные деньги на газ

Украина потратит кредитные деньги на газ
Фото: www.globallookpress.com
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Чем потом расплачиваться, в Киеве не уточнили

"Нафтогаз" закачает газ в хранилища к этой зиме, даже если для этого придется влезть в многомиллионные долги. Соответствующее решение опубликовано на сайте украинского концерна. Потратить планируется заем от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

"Нафтогаз Украины" намерен использовать денежные средства кредита от ЕББР для проекта по покрытию разрыва между закупкой и реализацией природного газа. Проект имеет общую ориентировочную стоимость в 120 млн евро", – уточнили в компании.

Отмечается, что Украина открыта для предложений по закупке топлива от "фирм из любой страны". Поставки планируется осуществить через интерконнектор с Евросоюзом.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев пытался заткнуть дыру в бюджете компании с помощью населения. Он предлагал украинцам покупать газ для бытовых нужд по предоплате: средства перечислять сейчас, а пользоваться топливом и теплом через несколько месяцев. 

Николай ВИКТОРОВ
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