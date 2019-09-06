Руководство Незалежной играет в политические игры, покупая уголь за тридевять земель, хотя по соседству находятся два главных источника сырья

Украинская власть поступает крайне нелогично, полагает главный редактор журнала "Геоэнергетика.ru" Борис Марцинкевич. Под боком у Незалежной находятся два источника угля, а она закупает его за тридевять земель.

По словам эксперта, энергетический кризис целиком и полностью на совести руководства страны, которое из-за непонятных политических принципов не желает договориться с Россией. Журналист открыл глаза украинцам в конце 56-й минуты эфира на YouTube-канале "PolitWera".

"По-моему, на прошлой неделе отчитались, что катастрофически не хватает угля, и это в стране, которая объявила блокаду Донбассу, которая считает, что Россия с ней воюет, а это два источника угля. Один – на бывшей своей территории, второй – на территории России", – напомнил эксперт, задавшись очевидным вопросом.

Марцинкевич поинтересовался, почему киевская верхушка вместо того, чтобы решить проблему, покупает уголь в Пенсильвании, Южной Африке и Колумбии? Между тем власть совершенно не беспокоит, подходит ли данное топливо под технические характеристики украинского оборудования.

"Вместо того, чтобы беспокоиться о собственном населении, о собственной энергетической системе, ребята занимаются какими-то политическими играми. Что ж тут можно сказать. Может быть, новое правительство о чем-то задумается?" – риторически спросил собеседник.

Напомним, разлад на юго-востоке Незалежной произошел в 2014 году. Тогда же она вконец рассорилась с Россией.