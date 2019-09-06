В машине украинского лидера нашли доказательство алкогольной зависимости

Новый президент Украины идет по стопам старого, такой вывод сделали местные журналисты после увиденного в салоне автомобиля Владимира Зеленского. В дверном "кармане" машины главы Незалежной обнаружили препарат для алкоголиков.

Ни для кого не секрет, что предшественник украинского лидера Петр Порошенко был не прочь принять на грудь. В приподнятом настроении конфетный магнат не раз был замечен на публике. Все случаи, когда он появлялся в позорном виде, сложно перечесть. А ведь пьяный президент – горе стране.

Не удивительно, что украинцы выдохнули, когда выпивоху-Порошенко сменил молодой, энергичный и улыбчивый Зеленский. И тут – такой подвох.

Впрочем, обнаруженное фотографом "Апострофа" лекарство обладает успокаивающим действием и устраняет чувство тревоги. Проще говоря, его принимают, когда нервишки шалят.

Не исключено, что с помощью таблеток Владимир Александрович борется со стрессом. А вот объяснить в его машине бутылку горилки было бы куда сложнее...