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Украинцы заподозрили у Зеленского пристрастие запойного Порошенко

Украинцы заподозрили у Зеленского пристрастие запойного Порошенко
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПорошенко сдал Россию с потрохами
В машине украинского лидера нашли доказательство алкогольной зависимости

Новый президент Украины идет по стопам старого, такой вывод сделали местные журналисты после увиденного в салоне автомобиля Владимира Зеленского. В дверном "кармане" машины главы Незалежной обнаружили препарат для алкоголиков. 

Ни для кого не секрет, что предшественник украинского лидера Петр Порошенко был не прочь принять на грудь. В приподнятом настроении конфетный магнат не раз был замечен на публике. Все случаи, когда он появлялся в позорном виде, сложно перечесть. А ведь пьяный президент – горе стране. 

Не удивительно, что украинцы выдохнули, когда выпивоху-Порошенко сменил молодой, энергичный и улыбчивый Зеленский. И тут – такой подвох. 

Впрочем, обнаруженное фотографом "Апострофа" лекарство обладает успокаивающим действием и устраняет чувство тревоги. Проще говоря, его принимают, когда нервишки шалят.

Не исключено, что с помощью таблеток Владимир Александрович борется со стрессом. А вот объяснить в его машине бутылку горилки было бы куда сложнее... 

Фоторепортаж
Вечно пьяный: Порошенко опустился перед выборами
Фото: GLOBAL LOOK press/Han Yan Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Фото: GLOBAL LOOK pressRon Sachs Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Ксения АНДРЕЕВА
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