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Порошенко выдал главную тайну России

Порошенко сдал Россию с потрохами
Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУкраина выпрашивает у США миллиарды долларов на войну с Россией
Экс-глава Незалежной по старой привычке не думает, что говорит

Бывший президент Украины Петр Порошенко, который, надо признать, в последнее время умерил свой политический пыл, неожиданно сделал громкое заявление. При этом в умозаключении лидера партии "Европейская солидарность" отсутствовала всякая логика.

Он "приплел" российского лидера Владимира Путина к освобождению ключевого свидетеля по делу МН17 Владимира Цемаха. По мнению господина Порошенко, выпустить экс-командира ПВО бригады ДНР потребовал лично президент РФ. Выход из тюрьмы ополченца, по версии Петра Алексеевича, – это и есть российское покаяние.

"Можете ли вы себе представить, что Путин потребовал освобождения ключевого свидетеля во МН17 и его возвращения в Россию. Это и есть признание ответственности",

– самодовольно заключил пан Порошенко, передает пресс-служба партии. При этом он заверил, что Незалежная на сессии ПАСЕ потребует наказать Москву за крушение малайзийского "Боинга".

Напомним, трагедия произошла 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. Ее жертвами стали 298 человек.

Фоторепортаж
Вечно пьяный: Порошенко опустился перед выборами
Фото: GLOBAL LOOK press/Han Yan Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Фото: GLOBAL LOOK pressRon Sachs Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Ксения АНДРЕЕВА
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