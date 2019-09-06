Экс-глава Незалежной по старой привычке не думает, что говорит

Бывший президент Украины Петр Порошенко, который, надо признать, в последнее время умерил свой политический пыл, неожиданно сделал громкое заявление. При этом в умозаключении лидера партии "Европейская солидарность" отсутствовала всякая логика.

Он "приплел" российского лидера Владимира Путина к освобождению ключевого свидетеля по делу МН17 Владимира Цемаха. По мнению господина Порошенко, выпустить экс-командира ПВО бригады ДНР потребовал лично президент РФ. Выход из тюрьмы ополченца, по версии Петра Алексеевича, – это и есть российское покаяние.

"Можете ли вы себе представить, что Путин потребовал освобождения ключевого свидетеля во МН17 и его возвращения в Россию. Это и есть признание ответственности",

– самодовольно заключил пан Порошенко, передает пресс-служба партии. При этом он заверил, что Незалежная на сессии ПАСЕ потребует наказать Москву за крушение малайзийского "Боинга".

Напомним, трагедия произошла 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. Ее жертвами стали 298 человек.