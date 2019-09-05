Из тюрьмы выпустили Владимира Цемаха

Экс-начальник ПВО Славянской бригады Владимир Цемах вышел из-под стражи.

Его освободили в зале суда по решению Киевского апелляционного суда с уточнением: "немедленно". Об этом стало известно из публикации в Twitter главного редактора The Insider Романа Доброхотова (орфография и пунктуация автора оригинальны).

"Владимир Цемах – только что освобожден, - написал Доброхотов, спустя семь минут добавив. – Цемаха увели куда-то в служебное помещение суда. Куда он делся потом – неясно".

Водитель того самого Бука - Владимир Цемах - только что освобожден pic.twitter.com/UCDJZYCbCh — Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) September 5, 2019

Напомним, на днях Международная группа следователей изъявила желание допросить Цемаха по делу сбитого в июле 2014 года в небе над Донбассом "Боинга". Суд обязал ополченца являться для дачи показаний по первому требованию.

Ранее заключенному продлили арест до 20 октября. На сегодняшнем заседании предыдущее решение отменили.

"Решение следственного судьи Шевченковского районного суда Киева… о продлении Владимиру Цемаху меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 октября отменить", – цитирует судью РИА "Новости".

Жертвами кружения малайзийского "Боинга" стали 298 человек. Украинцы обвинили в случившемся ополченцев Донбасса. Именно отсюда формулировка Доброхотова: "водитель того самого "Бука". В черном списке Совместной следственной группы (ССГ) оказались четверо.

С результатами ее работы категорически не согласны власти Малайзии. Премьер-министр тропической страны Махатхир Мохамад потребовал непредвзятого расследования.