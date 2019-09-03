Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Следователи дела МН17 допросят ключевого свидетеля

Следователи дела МН17 допросят ключевого свидетеля
Фото: www.globallookpress.com
Нидерланды дали окончательный ответ

Схваченного Службой безопасности Украины (СБУ) экс-начальника ПВО Славянской бригады Владимира Цемаха вызовут на допрос по делу сбитого в июле 2014 года в небе над Донбассом "Боинга". Об этом сообщили в Международной группе следователей. 

Однако процедуре может помешать предстоящий обмен пленными между Россией и Украиной, поскольку, по неподтвержденным сведениям, ополченец фигурирует в данном списке. Если Цемаха доставят в РФ, встреча с ним будет под вопросом, пояснил представитель Совместной следственной группы (ССГ).  

"Нидерландская прокуратура хотела бы, чтобы господин Цемах находился на Украине. Так он будет доступен для следствия, мы сможем задать ему несколько вопросов", – цитирует его The Associated Press.

Ранее сообщалось, что Нидерланды просят Киев не отдавать Цемаха Москве, напоминает телеканал "360"

В результате крушения малайзийского "Боинга" погибли 298 человек. Украинцы вину спихнули на ополченцев Донбасса. В списке ССГ значатся четыре человека, однако власти Малайзии не согласны с этим и требуют непредвзятого расследования. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Россия поставила премьера Британии на место за слова про Вторую мировую войну

Политику напомнили о роли Королевства в этой трагедии

От Малайзии потребовали скрыть правду о виновнике крушения МН17

Родственники жертв авиакатастрофы считают невиновность Москвы надуманной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей