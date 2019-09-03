Следователи дела МН17 допросят ключевого свидетеля

Нидерланды дали окончательный ответ

Схваченного Службой безопасности Украины (СБУ) экс-начальника ПВО Славянской бригады Владимира Цемаха вызовут на допрос по делу сбитого в июле 2014 года в небе над Донбассом "Боинга". Об этом сообщили в Международной группе следователей.

Однако процедуре может помешать предстоящий обмен пленными между Россией и Украиной, поскольку, по неподтвержденным сведениям, ополченец фигурирует в данном списке. Если Цемаха доставят в РФ, встреча с ним будет под вопросом, пояснил представитель Совместной следственной группы (ССГ).

"Нидерландская прокуратура хотела бы, чтобы господин Цемах находился на Украине. Так он будет доступен для следствия, мы сможем задать ему несколько вопросов", – цитирует его The Associated Press.

Ранее сообщалось, что Нидерланды просят Киев не отдавать Цемаха Москве, напоминает телеканал "360".



В результате крушения малайзийского "Боинга" погибли 298 человек. Украинцы вину спихнули на ополченцев Донбасса. В списке ССГ значатся четыре человека, однако власти Малайзии не согласны с этим и требуют непредвзятого расследования.