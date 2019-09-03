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Подозреваемого по делу о сбитом МН17 просят оставить на Украине

Нидерланды требуют от Киева оставить на Украине подозреваемого по делу о МН17
Фото: www.globallookpress.com
Москву обвиняют в торможении процесса обмена пленными

Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке обратился с письмом в Генеральную прокуратуру Украины.

Как сообщает "theБабель" со ссылкой на анонимные информированные источники, в документе подчеркивается, что Владимир Цемах должен остаться на Украине, чтобы у Совместной следственной группы была возможность допросить его под делу о сбитом в июле 2014 г. над Донбассом "Боинге". 

В свою очередь, по данным тех же источников, Россия потребовала велючить Цемахав списки пленных, которыми Москва и Киев планируют обменяться. Кандидатуру Цемаха в начале прошлой недели якобы обсуждали президент Владимир Зеленский и тогда еще генеральный прокурор Юрий Луценко. Луценко якобы убеждал президента, что выдача Цемаха России развалит расследование по "Боингу, что позволит Евросоюзу снять санкции с России. По информации источника, украинский президент согласися с доводами Луценко, однако затем Цемах был включен в список на обмен.

Бывший командир ПВО ополченческой бригады Донецкой народной республики был похищен украинскими спецслужбами летом 2019 г., 3 июля суд Киева арестовал его на 2 месяца как подозреваемого в терроризме.

Самолет "Малайзийских авиалиний", летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 г. в небе над Донбассом. В авиакатастрофе погибли 298 человек. Украина обвинила ополченцев в том, что это они сбили лайнер. 

Валентина МАЙОРОВА
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