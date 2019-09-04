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Нидерланды подделали запись "черных ящиков" МН17

Нидерланды подделали запись
Фото: www.globallookpress.com
Важнейшие параметры скрыли от общественности

Группа международных следователей под руководством прокурора Нидерландов подтасовывает факты по делу о крушении малайзийского лайнера в Донецкой области Украины в 2014 году. В этом убежден независимый технический эксперт Юрий Антипов.

Он обратил внимание на интересные нестыковки в отчете по МН17, пишет "Царьград":

"Голландцы утверждают, что запись на CVR и FDR прекратилась в 13 часов 20 минут 3 секунды. То есть оба самописца прекратили записывать параметры единовременно", – напомнил эксперт.

Фото: www.globallookpress.com

Однако позже наиболее внимательные специалисты могли заметить, что распространенные данные были, мягко говоря, "неточными":

"Запись датчика давления внутри самолета на диаграмме прекращается в 13 часов 20 минут и 1 секунду. То есть на 2 секунды раньше", – указывает Антипов.

По его словам, не может быть, чтобы один самописец, который получает информацию по кабелю с 1300 датчиков, еще работал, а второй прекратил запись на 2 секунды раньше. Тем более, что в данном случае эти 2 секунды играют колоссальную роль. Это признают все, и в отчете Нидерландов происходит анализ последних, по их утверждению, 20 миллисекунд до ЧП, подчеркивает эксперт.

По мнению Антипова, голландцы намеренно стерли последние мгновения записи "черного ящика", поскольку там содержится "ключ" к разгадке авиакатастрофы.

Пассажирский самолет Малайзийских авиалиний рухнул в Донбассе в июле 2014 года. Нидерланды, возглавившие расследование, заявили, что "Боинг" был сбит ополченцами из российского ЗРК "Бук". 

Николай ВИКТОРОВ
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