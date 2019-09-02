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Заявления малайзийского премьера Махатхира Мохамада назвали противоречащими правде. Напомним, официальный Куала-Лумпур не раз выступал собвинениями в адрес Совместной следственной группы, которая политизирует это дело. Ее участники отвергают информацию от российской стороны и, не имея веских доказательств, просто пытаются повесить вину за гибель людей в крушении МН17 на Москву.
Между тем семьи жертв авиакатастрофы изложили свои претензии в открытом письме, которое адресовали премьеру Малайзии. Близкие погибших выразили недовольство тем, что Махатхир не захотел верить в принадлежность "Бука", из которого сбили "Боинг", российским военным. Обращение опубликовал фонд, который представляет интересы тех, кого затронула трагедия. Об этом пишет NRC Handelsblad.
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