Родственники жертв авиакатастрофы считают невиновность Москвы надуманной

Заявления малайзийского премьера Махатхира Мохамада назвали противоречащими правде. Напомним, официальный Куала-Лумпур не раз выступал собвинениями в адрес Совместной следственной группы, которая политизирует это дело. Ее участники отвергают информацию от российской стороны и, не имея веских доказательств, просто пытаются повесить вину за гибель людей в крушении МН17 на Москву.

Между тем семьи жертв авиакатастрофы изложили свои претензии в открытом письме, которое адресовали премьеру Малайзии. Близкие погибших выразили недовольство тем, что Махатхир не захотел верить в принадлежность "Бука", из которого сбили "Боинг", российским военным. Обращение опубликовал фонд, который представляет интересы тех, кого затронула трагедия. Об этом пишет NRC Handelsblad.