Утечка воды: американцы разгадали главную тайну исчезнувшего "Боинга"

"Детектив" из США сделала шокирующее открытие

Американская писательница по авиации и путешествиям Кристина Негрони на основе беседы с одним механиком, имя которого не раскрывается, сделала вывод о том, что крушение малайзийского "Боинга" связано с утечкой воды в уязвимую систему электроники. Такое предположение она высказала в своей книге после проведенного расследования.



По словам автора детективов, подобная проблема – не редкость. Воздействию жидкости подвергалось важнейшее оборудование многих воздушных кораблей. И лайнер рейса МН370 не стал исключением.

О своих догадках Негрони рассказала механику. Тот, в свою очередь, ей прислал кадры одной из утечек, которые снял на "Боинге-767". Не исключено, что нечто подобное произошло с исчезнувшим самолетом, выдвинула версию американка.

"Моя теория состоит в том, что сбой в электроснабжении выбил системы на "Боинге-777" и что самолет потерял избыточное давление, отключив пилотов. Что бы ни случилось, он не мог нанести достаточно серьезный ущерб, чтобы повлиять на летную годность самолета, так как он летел до тех пор, пока не закончилось топливо много часов спустя. Вероятно, люди в кабине были побеждены высотной болезнью, известной как гипоксия, которая лишила их способности ясно мыслить и безопасно посадить самолет", – цитирует автора "Express".

По мнению Негрони, нехватка воздуха привела к тому, что пилоты обезумили. К такому выводу она пришла, проанализировав состояние людей, подверженным кислородному голоданию.

Напомним, малайзийский "Боинг", направлявшийся из Куала-Лумпур в Пекин, исчез с радаров в небе над Южно-Китайским морем через 40 минут после взлета 8 марта 2014 года. Бесследно пропали 239 человек.