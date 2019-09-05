Расследование трагедии в Донбассе зашло в тупик

Правительство Малайзии, чей "Боинг" потерпел крушение в Донецкой области в июле 2014 года, требует объективного расследования ЧП. Для этого, полагает премьер-министр страны Махатхир Мохамад, необходимо создать непредвзятую интернациональную команду.

Сейчас же Международная группа, которую возглавляют Нидерланды, игнорирует представителей России. Следователи, как известно, на нее спихнули вину, что, по мнению политика, объясняется разладом в отношениях Москвы и Запада, которые в данный момент переживают не лучшие времена. Также, подчеркнул Мохамад, "крайний" нужен для выплат компенсаций близким жертв трагедии.

"Если вы сможете найти страну, ответственную за трагедию, тогда родственники погибших жертв смогут предъявить свои претензии на страховые выплаты. Конечно, родственники не сомневаются в результатах расследования. Если виновна Россия – она должна будет выплатить компенсацию за инцидент" – цитирует главу малайзийского правительства РИА "Новости".

Между тем, отметил собеседник агентства, не так-то просто отследить, кто именно совершил роковой запуск ракеты.

"Это очень сложно определить кому бы то ни было, потому что, например, после запуска ракеты установку можно переместить в другое место. Можно установить тип ракеты, по обломкам можно понять какая часть самолета была поражена, но кто стрелял? Нам сложно поверить, что они могут установить, кто именно сделал", – пояснил Мохамад.

Его интервью вызвало отклик у читателей, которые выдвинули ряд предположений относительно виновных в авиакатастрофе. По версии интернет-пользователей, загадка будет разгадана, это лишь вопрос времени (орфография и пунктуация авторов оригинальны).

"Немного подождем и узнаем, то что произошло с этим самолётом. Как США отвернется от Украины, все встанет на свои места", "Чисто по восточному. Малазиец то умный оказался он точно понимает кто сбил Боинг, но пока терпит и не называет виновника но рано или поздно Украине придется отвечать за свои преступления и за сбитый Боинг в частности", "Нужно устанавливать ни кто стрелял, а кто отдал приказ стрелять. А, приказ отдал Порошенко. А ему приказали из Вашингтона. Круг замкнулся. Но учитывая, что вы ни когда не вякните против США, то версия о причастности России вам более удобна и безопасна", – заявили "комментаторы".

Пролить свет на дело МН17 смогут также собранные немецким детективом Йозефом Решем факты. Он пытался поделиться ими с голландцами. Мохамад заверил, что данные улики будут рассмотрены.

"Пока наше правительство не связывалось с ним. Но были публикации и слухи о том, что был еще один самолет в то же время, в том же месте", – передает слова премьера тропического государства телеканал"360".

Напомним, в начале лета прокурор Нидерландов назвал имена трех россиян и одного украинца, которые, как решили в Международной следственной группе, причастны к крушению "Боинга", на борту которого погибли 298 человек.