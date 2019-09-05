Европейцы паникуют из-за освобождения главного свидетеля по МН17

Попытка Европарламента вмешаться в обмен задержанными между РФ и Украиной провалилась

Решение Киева освободить из-под стражи украинца Владимира Цемаха, подозреваемого в причастности к крушению малайзийского лайнера в Донбассе, не является "положительным событием". Так ситуацию прокомментировала депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири.

"Освобождение подозреваемого, которого собирается допросить Международная следственная группа, вызывает беспокойство", - заявила она в интервью DW.

Ранее стало известно, что Апелляционный суд Киева выпустил из СИЗО Цемаха. В июле украинские спецслужбы провернули целую операцию, чтобы выкрастьбывшего военного ДНР из квартиры в неподконтрольной Киеву части Донецкой области. Мужчину обвинили в терроризме: дескать, он чуть ли не лично управлял ЗРК "Бук", из которого был сбит "Боинг".

Когда в СМИ появились сообщения, что Цемаха могут включить в списки задержанных, которыми собираются обменяться Россия и Украина, группа из 40 европарламентариев попыталась остановить процесс. Они написали президенту Незалежной Владимиру Зеленскому открытое письмо, в котором указали на недопустимость передачи Цемаха России.

"Цемах – гражданин Украины и находится под стражей в Украине. Резолюция Совбеза ООН № 2166 требует привлечь к ответственности тех, кто прямо или косвенно причастен к уничтожению MH17", – подчеркнули в ЕП.

В Киеве решили по-своему. Пока нет точных списков граждан, подлежащих обмену, но, по крайней мере, подготовительная работа в отношении Цемаха проведена. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что обмен готовится масштабный, причем по поводу некоторых граждан ему приходилось принимать "трудные решения".

Крушение рейса МН17 расследует международная группа следователей во граве с прокурором Нидерландов. По их мнению, самолет сбили ополченцы Донбасса из российской ракетной установки "Бук". Но доказательств они до сих пор представить не смогли.