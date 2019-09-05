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Обмен с Украиной и борьба за Курилы: Путин ответил на ключевые вопросы

Обмен с Украиной и борьба за Курилы: Путин ответил на ключевые вопросы. LIVE
Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/фотохост-агентство ТАСС
Пленарное заседание на ВЭФ превратили в пресс-конференцию российского президента

Москва и Киев приблизились к финалу в решении проблемы с задержанными гражданами России и Украины. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке в четверг, 5 сентября. Ответил глава РФ и на другие важные вопросы международной повестки.

13.30. Россия пускает граждан Японии на Курильские острова в эксклюзивном безвизовом порядке, исходя из гуманитарных соображений и убежденности, что люди не должны быть заложниками геополитических ситуаций. На этом фоне обескураживает решение Токио отказывать во въезде жителям Крыма:

"Конечно, для нас очень странно, что Япония, например, не выдает виз не конкретному гражданину, но, скажем, всем крымчанам. Где Япония, а где Крым?" - цитирует президента ТАСС.

13.10. Россия будет делать ракеты, ранее попадавшие под запрет Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Но устанавливать и нацеливать их будет только в ответ на направленное на нее вооружение, подчеркнул Путин.

"Мы уже публично сказали о том, что не будем размещать, после того как американцы испытали такую ракету. Мы не будем размещать (а мы произведем такие же ракеты, разумеется) в тех регионах, где не появятся ракетные системы американского производства подобного класса наземного базирования", – цитирует президента РБК.

Это же относится к американским ракетам, размещенным в азиатском регионе под предлогом сдерживания КНДР. В их радиус действия попадает часть России, в том числе военные базы во Владивостоке и на Камчатке. Россия не может на это не отреагировать. 

12.35. Лидер Кремля подтвердил, что обсуждение возможности обмена по конкретным людям шло непросто. При этом Путин отметил особую роль в переговорном процессе украинского политика Виктора Медведчука, который не скрывал своей заинтересованности в судьбе некоторых украинцев, отбывающих наказание в российских колониях. Официальный Киев также активизировал усилия.

"Исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем в том числе и с официальными властями", – цитирует Путина телеканал "360"

Ранее сообщалось, что обмен назначен на 7 сентября.

12.20. Москва стремится к заключению мирного договора с Токио, но не все так просто. Об этом сказал Путин в ответ на прозвучавшее предложение премьера Японии Синдзо Абэ сделать исторический шаг. "Владимир, давайте продвинемся к цели и возьмем на себя ответственность", – призвал Абэ.

"Здесь вопросы военного, оборонного характера, вопросы безопасности, и здесь мы должны учитывать и позицию третьих стран, и обязательства Японии перед третьими странами, в том числе перед Соединенными Штатами", – ответил Путин.

Российский лидер напомнил японскому премьеру, что многие политики в США до сих придерживаются поговорки 30-х годов прошлого века: "Доброе слово – это хорошо, но доброе слово и смит-вессон действуют гораздо эффективнее, чем просто доброе слово", пишет РИА "Новости". Учитывая, что Вашингтон имеет военные базы в Японии, Москва должна принимать этот факт во внимание, обсуждая с Токио мирное соглашение.

Николай ВИКТОРОВ
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