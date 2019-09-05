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Не хватает улик: раскрыта неприятная правда по делу о крушении МН17

Не хватает улик: раскрыта неприятная правда по делу о крушении МН17
Фото: www.globallookpress.com
Малайзия указала на грязные игры следователей

Прежде чем вешать всех собак на Россию, недурно было бы получить доказательства от всех сторон, которые могут их предоставить. С таким заявлением выступил глава МИД Малайзии Дато Сайфуддин Абдулла. Министр отметил, что международная следственная группа не приобщила его страну к работе с самого начала, что вызывает подозрения и тревогу.

Кроме того, обвинять Москву в крушении МН17 у следователей пока нет оснований.

"…многие, не дожидаясь окончания расследования, стали выступать с поспешными обвинениями в адрес одной страны, а именно России. Недавно был оглашён список имён подозреваемых в причастности к пуску той ракеты", – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства в беседе с RT.

По мнению малайзийской стороны, прежде чем назвать виновного, нужно дождаться судебного заседания. Оно должно состояться в марте. При этом Абдулла отметил, что Малайзия готова изучить и новые улики.

"…было бы, пожалуй, неплохо даже до суда на каком-то этапе получить и другие доказательства от лиц и прочих сторон, у которых могут быть свои доказательства и твёрдое мнение относительно хода ведущегося расследования", – заключил он.

Напомним, сегодня на Украине освободили из-под стражи Владимира Цемаха, которого подозревают в причастности к катастрофе малайзийского "Боинга". В Нидерландах, которые возглавляют международную следственную группу, такое решение вызвало недовольство. Как стало известно ранее, Цемаха могут включить в списки на обмен, который вскоре состоится между Киевом и Москвой. 

Кристина ЧЕРНИКОВА
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