Нестыковки в отчете Международной следственной группы говорят о притянутой за уши вине РФ

Важная улика о причастности России к трагедии июля 2014 года полетела в тартарары. Речь идет о переписке в соцсети некоего военнослужащего 2-го батальона 53 зенитной бригады из Курска с девушкой.

В виртуальном диалоге Совместная следственная группа (ССГ) прочитала то, что хотела прочесть: якобы парень обмолвился о передвижениях соседнего 3-го батальона, державшего курс на Украину. Однако, как выяснила "Комсомольская правда" после беседы с участницей эпистолярного романа, в "доказательной базе" всплыла ложь.

"Фото на странице мое, но я впервые слышу об этой переписке. Слушайте, я в шоке, если честно, в большом. Это точно не мое, я такое не писала! Это не моя переписка!",

– удивилась девушка, отметив, что замечала в соцсети фейковый аккаунт со своей фотографией на аватаре.

"Ну, то есть, СБУ и 72 ЦИПСО заводит аккаунты с реальными фотками, переписываются друг с другом, а потом шлют в Амстердам: "Курите новые доказательства!", – резюмирует автор телеграмм-канала Kotsnews.

Напомним, накануне ключевого свидетеля по делу МН17 Владимира Цемаха освободили из-под стражи. По мнению участника расследовательской группы Bellingcat Христо Грозева, это означает, что интернациональная команда сыщиков, в которую не вошли представители РФ, собрала достаточно доказательств о российской вине.

"Международная следственная группа накопила столько объективных доказательств, которые доказывают причастность России, что для суда это ничего не изменит", – пояснил Грозев телеканалу "Настоящее время".

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