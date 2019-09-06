Мужчине дали три года условно

Украинский суд освободил жителя самопровозглашенной Донецкой республики, который якобы охранял обломки рухнувшего в 2014-м "Боинга" Малазийский авиалиний. Об этом сообщили украинские журналисты со ссылкой на материалы суда.

Как передают "Украинские новости", мужчина якобы контролировал, кто именно может пересечь контрольно-пропускной пункт в районе авиакатастрофы. Из-за того, что у жителя ДНР есть двое несовершеннолетних детей и инвалидность, суд решил отпустить его из-под стражи и приговорил к 3-м годам условно.