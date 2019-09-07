Киев отказался от игры Запада

Источники сообщили, что Владимира Цемаха, офицера сил ПВО ДНР, Незалежная выкрала специально под слушания дела о крушении "Боинга" в 2014-м в Гааге, которые стартуют в 2020-м. Однако то, что Украина передала его России в рамках взаимного обмена пленными, говорит лишь об одном – Незалежная повернулась к Западу спиной.

В этом уверены авторы telegram-канала WarGonzo. Они выяснили, что Цемаха планировалось "подготовить", чтобы он подтвердил в суде западную версию о том, что MH17 якобы сбила Россия. Именно поэтому его выкрали заблаговременно. При этом операция проводилась якобы при участии британского спецназа SAS, специализирующегося на подобных историях.

Авторы канала отмечают, что Украина отдала России главный "козырь" по делу. Таким образом, украинцы признали, что Цемах не преступник, а иначе бы его не выдали, а также дали понять, что больше не будут участвовать в информационной борьбе по обвинению России в этой авиакатастрофе. Эксперты подчеркивают, что повесить вину на Россию теперь не удастся, хотя это и приведет к расколу элит в Незалежной.