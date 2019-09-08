Недовольство Амстердама легко объяснить

Повесить вину за гибель людей при катастрофе "Боинга" на Москву ни Украине, ни Голландии никак не удается. Фальсификации Киева по делу МН17 с треском провалились.

Напомним, ранее после освобождения в Незалежной Владимира Цемаха, которого международная следственная группа подозревает в причастности к авиакатастрофе, и передачи его Москве, генпрокуратура Нидерландов потребовала от России выдать его. Об этом писала газета Algemeen Dagblad.

Панику в Нидерландах, возникшую после прибытия бывшего командира одного из подразделений ПВО ДНР, легко объяснить. Цемах теперь может раскрыть всю правду о случившемся и сообщить все, что ему известно. Не исключено, что группа следователей опасается наличия у России неопровержимых доказательств причастности к крушению МН17 Украины и ее кураторов. Такое мнение выразили пользователи Сети (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Нидерланды уже так заврались ,уже Малайзия говорит открытым текстом прекратите домысливать,где факты.А укры то каковы похитили человека,пытали,ничего не добились и решили сбагрить России,да а главные то свидетели со снимками сидят в СШП и пишут методички голландцам украинцам,всем всем всем ,только они и настоящие кукловоды" "Цемах теперь имеет возможность принять участие в теледебатах по поводу участия Украины и Запада в деле со сбитым малазийским боингом. Да и в прямом эфире может обвинить Украину и выразить своё мнение по следствию и следователям. Вот Нидерланды и напряглись" "Это спустя 5 лет после начала расследовании? Если у них были 100% доказательство то уже давно подняли бы вселенскую шумиху и провели бы суд. Но они очень боятся что у России в запаснике есть ЖЕЛЕЗНОЕ доказательство что это дел рук Украины и его политических сутенеров",

– пишут комментаторы.

Напомним, Цемаха в июле похитили сотрудники СБУ из его квартиры. В ДНР заявили, что подобные действия говорят о попытках Украины подделать доказательства по делу о катастрофе малайзийского "Боинга". При этом позже стало известно, что Нидерланды пытались помешать передаче Цемаха Москве, напоминает РИА Новости.