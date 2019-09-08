На Украине рассказали, что помешало выдать Нидерландам ключевого свидетеля по делу МН17

О ходе расследования высказался бывший прокурор Незалежной

Юрий Луценко расставил точки над i. В своем Facebook он подтвердил, что Владимира Цемаха, которого подозревают в причастности к крушению МН 17, допросили голландские следователи. Комментируя прошедшую ранее в СМИ информацию о требовании Нидерландов выдать бывшего командира одного из подразделений ПВО ДНР (данные опровергли в посольстве РФ, пишет РИА Новости), Луценко заявил, что такой возможности нет. Украина не имеет на это права "из-за положения Конституции". Напомним, ранее голландцы выразили недовольство передачей свидетеля по делу о сбитом "Боинге" Москве.

Также экс-прокурор Незалежной заявил, что от сделки со следствием Цемах отказался. При этом он добавил, что наряду с другими четырьмя подозреваемыми, имена которых были названы ранее, его могут судить заочно. Суд запланирован на март 2020 года.