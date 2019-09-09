В дело малайзийского "Боинга" включат свежие факты

Сведения, собранные немецким детективом Йозефом Решем по делу сбитого в небе над Донбассом "Боингом", будут взяты в расчет. О своей готовности к диалогу с малайзийскими властями заявил сам сыщик, напомнив, что инициатива исходила от потерпевшей стороны в лице премьер-министра тропического государства Махатхира Мохаммада.

"Мы исходим из того, что малайзийское правительство лично обратится к нам через собственное посольство или уполномоченного адвоката. Чтобы [эти представители смогли] проинформировать затем малайзийское правительство о том, как все запланировано, если условия будут выполнены ",

– резюмировал Реш, передает РИА "Новости".

То есть новые улики могут спасти от наказания россиян, которых Совместная следственная группа (ССГ) обвинила в катастрофе в Донецкой области.

"Россию обвинили еще до того, как самолет коснулся земли. Следствие окончено. Забудьте", "Укропию методично загоняют в угол и дело малазийского боинга видимо станет гвоздем в крышку гроба", – прокомментировали сообщение читатели агенства (орфография и пунктуация сохранены).



Напомним, на прошлой неделе результатом расследования немецкого Шерлока заинтересовался малайзийский премьер Махатхир Мохаммад. Он отметил, что собранные Решем факты будут рассмотрены. Также глава кабмина говорил о необходимости создать непредвзятую интернациональную группу для объективного расследования крушения МН17, на борту которого в июле 2014 года погибли 298 человек.