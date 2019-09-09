Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Новые улики в трагедии МН17 могут спасти от наказания россиян

Новые улики в трагедии МН17 спасут от наказания россиян
Фото: www.globallookpress.com
В дело малайзийского "Боинга" включат свежие факты

Сведения, собранные немецким детективом Йозефом Решем по делу сбитого в небе над Донбассом "Боингом", будут взяты в расчет. О своей готовности к диалогу с малайзийскими властями заявил сам сыщик, напомнив, что инициатива исходила от потерпевшей стороны в лице премьер-министра тропического государства Махатхира Мохаммада.

"Мы исходим из того, что малайзийское правительство лично обратится к нам через собственное посольство или уполномоченного адвоката. Чтобы [эти представители смогли] проинформировать затем малайзийское правительство о том, как все запланировано, если условия будут выполнены ",

– резюмировал Реш, передает РИА "Новости".

То есть новые улики могут спасти от наказания россиян, которых Совместная следственная группа (ССГ) обвинила в катастрофе в Донецкой области.

"Россию обвинили еще до того, как самолет коснулся земли. Следствие окончено. Забудьте", "Укропию методично загоняют в угол и дело малазийского боинга видимо станет гвоздем в крышку гроба", – прокомментировали сообщение читатели агенства (орфография и пунктуация сохранены). 

Напомним, на прошлой неделе результатом расследования немецкого Шерлока заинтересовался малайзийский премьер Махатхир Мохаммад. Он отметил, что собранные Решем факты будут рассмотрены. Также глава кабмина говорил о необходимости создать непредвзятую интернациональную группу для объективного расследования крушения МН17, на борту которого в июле 2014 года погибли 298 человек. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Москва отдала Киеву нарушивших границу РФ украинских моряков

Во "Внуково-2" приземлился российский специальный самолет

"Дичайшая болтанка": стало известно об экстремальной посадке самолета Путина

Пилот назвал случившееся "турбулентностью в ясном небе"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей