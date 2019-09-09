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Соединенные Штаты Америки лукавят, утверждая, что знают всю правду о крушении малайзийского "Боинга", полагает главред немецкого журнала "World Economy" Александр Сосновский. По его словам, Вашингтона не обладает информацией, которая якобы подтверждает причастность Москвы к катастрофе июля 2014 года.
Нет у США соответствующих снимков со спутников, пояснил журналист. Объяснение данного факта лежит на поверхности. Вряд ли бы заокеанская держава, которая так и норовит вставить палки в колёса самой большой стране в мире, молчала при наличии неопровержимых улик.
"Мои эксперты считают, что ни фига у них нет. Поэтому они играют. Это блеф, это покер. Американцы играют в покер, они блефуют",
– заверил Сосновский зрителей You-Tube канала PolitWera.
Если бы Белый дом располагал заявленными сведениями, уже бы давно представили их всему миру и повесил вину за гибель 298 человек на Россию, уточнил главред.
"Нет ничего, что могло бы доказать ту версию, за которую они держатся", – заключил он.
Напомним, ранее сегодня немецкий детектив Йозеф Реш сообщил о том, что готов предоставить властям Малайзии собранные по делу МН17 факты. Ранее ими заинтересовался премьер тропической страныМахатхир Мохамад.
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