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Спутниковые снимки США по делу МН17 назвали блефом

Спутниковые снимки США по делу МН17 назвали блефом
Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон вывели на чистую воду

Соединенные Штаты Америки лукавят, утверждая, что знают всю правду о крушении малайзийского "Боинга", полагает главред немецкого журнала "World Economy" Александр Сосновский. По его словам, Вашингтона не обладает информацией, которая якобы подтверждает причастность Москвы к катастрофе июля 2014 года.

Нет у США соответствующих снимков со спутников, пояснил журналист. Объяснение данного факта лежит на поверхности. Вряд ли бы заокеанская держава, которая так и норовит вставить палки в колёса самой большой стране в мире, молчала при наличии неопровержимых улик. 

"Мои эксперты считают, что ни фига у них нет. Поэтому они играют. Это блеф, это покер. Американцы играют в покер, они блефуют",

заверил Сосновский зрителей You-Tube канала PolitWera.

Если бы Белый дом располагал заявленными сведениями, уже бы давно представили их всему миру и повесил вину за гибель 298 человек на Россию, уточнил главред. 

"Нет ничего, что могло бы доказать ту версию, за которую они держатся", – заключил он.

Напомним, ранее сегодня немецкий детектив Йозеф Реш сообщил о том, что готов предоставить властям Малайзии собранные по делу МН17 факты. Ранее ими заинтересовался премьер тропической страныМахатхир Мохамад.

Ксения АНДРЕЕВА
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