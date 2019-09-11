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Следователи по МН17 завели дело в тупик

Следователи по МН17 завели дело в тупик
Фото: www.globallookpress.com
Решение сразу обвинить во всем Россию развалило всю историю о крушении самолета

Запад явно поторопился, попытавшись по горячим следам сделать Москву ответственной за авиакатастрофу в Донецкой области в 2014 году. Не имеющие никаких доказательств следователи сами загнали себя в тупик, в результате дело о МН17 развалилось. Так считает журналистка Ева Лисовская.

Она напомнила, что Москву отстранили от расследования и не приняли во внимание представленные ею факты. Однако, например, Малайзия к словам России прислушалась и нашла их заслуживающими доверия. В итоге у нее возникли вопросы к западным следователям под руководством прокурора Нидерландов. Официальная версия причин трагедии под давлением фактов показалась малайзийцам несостоятельной.

"Дело МН17 треснуло по швам, а значит, и пытаться оказать давление на Россию уже не так-то просто", – цитирует "Царьград" Лисовскую.

Пассажирский самолет Малайзийских авиалиний рухнул в Донбассе 17 июля 2014 года. Киев заявил, что лайнер сбили ополченцы из российской зенитной установки. Этой же версии придерживается Совместная следственная группа в Нидерландах. Москва и самопровозглашенные республики Донбасса обвинения отвергают.

Фоторепортаж
"Всего?": новая информация о трагедии МН17 вызвала общественный резонанс
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ
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