Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В деле о сбитом "Боинге" появился новый подозреваемый

В деле о сбитом MH17 появился новый подозреваемый
Фото: www.globallookpress.com
Амстердам недоволен решением Киева

Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что Владимир Цемах, ранее рассматривавшийся как ключевой свидетель по делу о катастрофе малайзийского самолета рейса MH17 над Донбассом, стал подозреваемым.

Пири рассказала Deutsche Welle, что международная следственная группа и голландский прокурор распространили соответствующее письмо. 

Евродепутат ранее стала автором открытого письма, которое подписали 40 членов Европарламента, в котором они призывали президента Украины Владимира Зеленского не выдавать Цемаха России. Пири подчеркнула, что решение Киева включить свидетеля по делу о крушении "Боинга" в список для обмена пленными нанесло удар и Нидерландам, и родственникам тех, кто погиб в небе над Донбассом.

"С международной точки зрения у Украины есть обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет MH17... Отдав одного из подозреваемых Москве, Украина тем самым не сдержала свое обещание", –

заявила европарламентарий.

Обмен заключенными по формуле "35 на 35" между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. 

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек. Международная следственная группа постановила, что лайнер был сбит ракетой комплекса "Бук". При этом Малайзия считает, что обвинять Москву в крушении рейса МН17 у следователей нет оснований.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Москва пригрозила Вашингтону серьезным ответом на санкционную войну

США поплатятся за необдуманные действия

Французы задумали создать конкурента "Северному потоку-2"

Поставки газа по морю Париж не устраивают

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей