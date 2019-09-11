Амстердам недоволен решением Киева

Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что Владимир Цемах, ранее рассматривавшийся как ключевой свидетель по делу о катастрофе малайзийского самолета рейса MH17 над Донбассом, стал подозреваемым.

Пири рассказала Deutsche Welle, что международная следственная группа и голландский прокурор распространили соответствующее письмо.

Евродепутат ранее стала автором открытого письма, которое подписали 40 членов Европарламента, в котором они призывали президента Украины Владимира Зеленского не выдавать Цемаха России. Пири подчеркнула, что решение Киева включить свидетеля по делу о крушении "Боинга" в список для обмена пленными нанесло удар и Нидерландам, и родственникам тех, кто погиб в небе над Донбассом.

"С международной точки зрения у Украины есть обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет MH17... Отдав одного из подозреваемых Москве, Украина тем самым не сдержала свое обещание", –

заявила европарламентарий.

Обмен заключенными по формуле "35 на 35" между Россией и Украиной состоялся 7 сентября.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек. Международная следственная группа постановила, что лайнер был сбит ракетой комплекса "Бук". При этом Малайзия считает, что обвинять Москву в крушении рейса МН17 у следователей нет оснований.

