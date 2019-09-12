Раскрыта истинная роль главного подозреваемого в трагедии МН17

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Миссия ключевого свидетеля, а ныне – подозреваемого, по делу о крушении малайзийского "Боига", жертвами которого стали 298 человек, Владимира Цемаха сильно преувеличена, полагает украинский дипломат Роман Бессмертный.
По его словам, экс-начальнику ПВО Славянской бригады самому не известна вся правда. Однако его показания, пояснил собеседник "24 канала", выведут следствие на других фигурантов.
"Фигура Цемаха очень важна, но мы сегодня живем в мифе вокруг него, как будто он знает все. Но он до конца ничего не знает, он просто выполнял свою роль, которую он сыграл", – резюмировал в эфире Бессмерный.
В минувшую субботу, 7 сентября, Владимир Цемах вернулся в Россию, напоминает "ФедералПресс". Ополченца освободили из-под стражи за несколько дней обмена пленными между Киевом и Москвой.
Накануне стало известно, что в деле о сбитом в небе над Донбассом лайнере появился новый подозреваемый.
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