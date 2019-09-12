Основной подозреваемый в катастрофе самолета приехал в Донбасс

Мария Левченко-Цемах, дочь Владимира Цемаха, участника обмена пленными между Москвой и Киевом, рассказала, что ее отец вернулся на территорию провозглашенной Донецкой народной республики.

"Адвоката мы нанимать не будем...Адвоката нанимают, когда человека в чем-то подозревают, обвиняют, и он может быть виновен... Все, кто хотел, от отца показания получили. Все, что мы хотели сказать, мы сказали. Никто ни от кого не скрывается, утаивать ему нечего", -



заявила дочь Цемаха порталу "Настоящее время" .



Она не стала отвечать на вопрос о том, виноват ли ее отец в катастрофе пассажирского лайнера "Малайзийских авиалиний", в которой погибли 298 человек. Между тем Нидерланды заявили, что Цемах, ранее считавшийся основным свидетелем по делу, стал основным подозреваемым. Об это 11 сентября рассказала депутат Европарламента от Голландии Кати Пири.

Ранее нидерландские следователи допросили Цемаха в Киеве, после чего выступили против того, чтобы он был передан с другими пленными России.

Лайнер "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. В катастрофе погибли 298 человек. Международная следственная группа пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой комплекса "Бук". При этом Малайзия объявила, что у следователей нет оснований обвинять Москву в крушении рейса МН17.

