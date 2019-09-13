История с крушением лайнера в Донбассе расколола единую Европу

В прокуратуре Нидерландов не смогли сообщить статус украинца Владимира Цемаха, имя которого фигурирует в деле об МН17. Вопрос отнесли к тайнам следствия, хотя журналисты пытались просто выяснить сам, является ли мужчина в глазах следователей просто очевидцем или же его подозревают в соучастии в преступлении.

"Мы не будем делать заявления по этому поводу, потому что это касается продолжающегося расследования по MH17", – ответили РИА "Новости" в голландском ведомстве.

Первоначально Цемах считался "главным свидетелем" трагедии с малайзийским лайнером. Даже после того, как украинские спецслужбы выкрали мужчину из его дома в Донбассе и посадили в камеру в Киеве, правоохранители продолжали обозначать его как "свидетель".

Однако передача Цемаха России в рамках взаимного обмена Москвой и Киевом удерживаемых граждан – по 35 человек с каждой стороны – почему-то перевела мужчину в разряд "главных подозреваемых", наказание которого – главная цель ведущегося 5 лет следствия. В Европарламенте накинулись на Украину: дескать, она своими руками спасла "виновника трагедии", отправив его в Россию. Прибалтийские республики, Польша, Нидерланды раскритиковали Незалежную за то, что ради нормализации отношений с Россией она слишком быстро пошла на уступки.

Впрочем, нашлись в Европе и силы, которые одобрили новую линию поведения украинских властей. В частности, председательствующая сейчас в ЕС Финляндия поблагодарила Незалежную за благожелательный настрой, который позволяет Европе наконец-то приступить к возобновлению сотрудничества с Россией.

Единой антироссийской позиции в ЕС больше нет, приводит "Царьград" выводы западных СМИ. Передача Цемаха Москве стала той каплей, которая расколола Евросоюз. Как отметили ранее в Вильнюсе, так и отказа от санкций может дойти.