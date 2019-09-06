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Антироссийские санкции в ЕС поставлены под вопрос

Антироссийские санкции в ЕС поставили под вопрос
Фото: www.globallookpress.com
Прибалты в панике - давление на Москву ослабевает

Страны-члены Евросоюза не могут найти "общий знаменатель" в отношении России. В этом признался президент Литвы Гитанас Науседа. Он сообщил, что ряд его европейских коллег выступают против антироссийских санкций, поэтому вопрос о продлении рестрикций в будущем "поставлен под сомнение".

"В Евросоюзе нет единой позиции по России", - подтвердил Науседа в интервью Politico.

Со своей стороны, он, конечно, настаивает на санкционной политике против РФ, но уже "не может делать однозначных выводов".

Глава Литвы предположил, что масла в огонь подливает президент США Дональд Трамп, который захотел позвать РФ в G7 в 2020 году. Эта инициатива вызвала крайнюю негативную реакцию в республиках Прибалтики, а также Украине и Польше и ряде других стран. В США же ситуацией попытались воспользоваться политические противники самого Трампа.

Ранее сообщалось, что постпреды ЕС согласовали в Брюсселе резолюцию о продлении на полгода срока действия санкций против России, которые должны были закончиться 15 сентября.  

Николай ВИКТОРОВ
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