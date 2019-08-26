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Литва обвинила Белоруссию в ядерной угрозе

Литва испугалась ядерной катастрофы в Белоруссии
Фото: pixabay.com
Прибалтам предсказали гибель из-за собственной жадности

Над Литвой и близлежащими странами нависла опасность ядерной катастрофы. Об этом предупредил бывший председатель Верховного совета республики и глава партии консерваторов "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" Витаутас Ландсбергис. По его мнению, гибель всего живого в Литве принесет строящаяся в Белоруссии атомная электростанция, при возведении которой якобы не соблюдаются нормы безопасности.

"В России и Белоруссии заранее объявляются не даты соблюдения условий стандартов безопасности и соответствия им, а даты загрузки топлива и технического ввода в эксплуатацию. Для них безопасность – не самая важная вещь", – приводит Sputnik Литва слова Ландсбергиса.

Более того, он обвинил литовских политиков и экспертов, призывающих заключить соглашение с Минском о будущих поставках электроэнергии с БелАЭС, в стремлении "финансировать собственную гибель".

Фото: www.globallookpress.com

Официальный Вильнюс и ранее призывал соседние страны объявить бойкот проекту БелАЭС, указывая на исходящую от него угрозу. Эксперты, напротив, заявляли, что своими политизированными выпадами Литва только наказывает собственную экономику, поскольку развивать свою атомную энергетику у нее нет возможности, а контракты на дешевую электроэнергию из Белоруссии она может упустить.

БелАЭС строят российские специалисты в Гродненской области Белоруссии, в 50 км от Вильнюса. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию уже в 2019 г., второй – в 2020 г., напоминает "Царьград".

Николай ВИКТОРОВ
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