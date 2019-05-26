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Литва пересмотрит отношения с Россией

Фото: www.globallookpress.com
В Вильнюсе устали от вражды с Москвой

Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа считает, что нужно отменить "жесткую риторику" в отношениях с Россией.

"Слишком жесткая риторика не является решением. Мы не можем закрыть все окна с соседом в дипломатических, культурных и экономических отношениях",

цитирует Науседа агентство Associated Press.

При этом другой кандидат, депутат Сейма Ингрида Шимоните уверена, что пока нет причин кардинально менять политический курс против Москвы. Однако, по ее мнению, Вильнюсу нужно готовиться к разговору с "Россией будущего".

Шимоните и Науседа вышли во второй тур президентских выборов в Литве. В первом туре, который состоялся 12 мая, наибольшее число голосов набрала Шимоните – ее поддержали 31,31% избирателей, а Науседа получил 30,94%.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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