ЕС приготовил проект по санкциям против России

Рестрикции продлят за якобы "подрыв суверенитета Украины"

Постпреды стран Евросоюза согласовали проект, касающийся продления санкций против России на полгода. Ограничения, срок действия которых истекает 15 сентября, как сообщил источник, касаются физических лиц и организаций.

Как передают РИА Новости, состоялось техническое заседание комитета постоянных представителей стран ЕС, на котором одной из повесток дня были меры по "подрыву суверенитета Украины". Проект согласовали без обсуждения. Теперь Совет ЕС должен одобрить проект.

Ожидается, пишет ТАСС, что это произойдет на следующей неделе. После этого решение опубликуют в Официальном журнале Евросоюза, и оно начнет действовать.

Последний раз Евросоюз продлевал санкции в марте 2019-го. Тогда в список вошли 8 человек – российские военные. Это было сделано из-за конфликта в Керченском проливе, когда украинские моряки нарушили границу РФ в Черном море.