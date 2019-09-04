Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

ЕС приготовил проект по санкциям против России

Без обсуждения: ЕС приготовил проект по санкциям против России
Фото: www.globallookpress.com
Рестрикции продлят за якобы "подрыв суверенитета Украины"

Постпреды стран Евросоюза согласовали проект, касающийся продления санкций против России на полгода. Ограничения, срок действия которых истекает 15 сентября, как сообщил источник, касаются физических лиц и организаций.

Как передают РИА Новости, состоялось техническое заседание комитета постоянных представителей стран ЕС, на котором одной из повесток дня были меры по "подрыву суверенитета Украины". Проект согласовали без обсуждения. Теперь Совет ЕС должен одобрить проект.

Ожидается, пишет ТАСС, что это произойдет на следующей неделе. После этого решение опубликуют в Официальном журнале Евросоюза, и оно начнет действовать.

Последний раз Евросоюз продлевал санкции в марте 2019-го. Тогда в список вошли 8 человек – российские военные. Это было сделано из-за конфликта в Керченском проливе, когда украинские моряки нарушили границу РФ в Черном море. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Россия поставила премьера Британии на место за слова про Вторую мировую войну

Политику напомнили о роли Королевства в этой трагедии

От Малайзии потребовали скрыть правду о виновнике крушения МН17

Родственники жертв авиакатастрофы считают невиновность Москвы надуманной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей