Российский дипломат отметила, что политика Брюсселя деструктивна

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на полях Восточного экономического форума, что ограничительные меры, которые вводит Европейский союз против РФ, наносят ущерб самому ЕС.



"Это такая заезженная пластинка... фарс заключается в том, что уже в кулуарах говорят, что это деструктивно, по сути разорительно для самого Евросоюза", -

приводит РИА "Новости" слова российского дипломата.

Захарова напомнила, что Брюссель впереди ожидает множество проблем, в том числе, Brexit и усиливающееся давление Вашингтона из-за энергетического взаимодействия с РФ. В таких условиях продливать антироссийские санкции, по мнению представителя МИД, "контрпродуктивно в первую очередь для ЕС".

Срок действия ограничительных мер Евросоюза против России истекал 15 сентября, однако 4 сентября члены организации проголосовали за их продление на полгода, напоминает НСН.