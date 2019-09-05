Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Захарова назвала фарсом продление антироссийских санкций

Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Российский дипломат отметила, что политика Брюсселя деструктивна

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на полях Восточного экономического форума, что ограничительные меры, которые вводит Европейский союз против РФ, наносят ущерб самому ЕС. 

"Это такая заезженная пластинка... фарс заключается в том, что уже в кулуарах говорят, что это деструктивно, по сути разорительно для самого Евросоюза", - 

приводит РИА "Новости" слова российского дипломата.

Захарова напомнила, что Брюссель впереди ожидает множество проблем, в том числе, Brexit и усиливающееся давление Вашингтона из-за энергетического взаимодействия с РФ. В таких условиях продливать антироссийские санкции, по мнению представителя МИД, "контрпродуктивно в первую очередь для ЕС".

Срок действия ограничительных мер Евросоюза против России истекал 15 сентября, однако 4 сентября члены организации проголосовали за их продление на полгода, напоминает НСН.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Нидерланды подделали запись "черных ящиков" МН17

Важнейшие параметры скрыли от общественности

"В очередь": претензии США к "Северному потоку - 2" сочли пустыми

Вашингтон бесится, потому что Москва не спросила его разрешения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей