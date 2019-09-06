Конгрессмены США обратились к лидерам G7 за поддержкой против Путина и Трампа

Белый дом больше не считается защитником демократии в мире

В Конгрессе США хотят на законодательном уровне запретить президенту Дональду Трампу приглашать лидера РФ Владимира Путина на саммит G7. Тема странная, поэтому конгрессменам потребовался общественный резонанс. Более того, они решили на официальном уровне обратиться за поддержкой к главам европейским государств, некоторые из которых и сами восприняли в штыки идею Трампа.

"Палата представителей США призывает всех лидеров G7 выступить против возвращения России, пока она полностью не прекратит оккупацию суверенной территории Украины, включая Крым, и не прекратит атаки на демократию во всем мире", – приводит RT текст резолюции, поступившей в Конгресс.

При этом американских законодателей не интересует, что Россия сама весьма скептически настроена в отношении G7. Как отметил Путин, выступая в рамках Восточного экономического форума, Москва приветствует любой диалог, но что касается формата "семерки-восьмерки", то это западные лидеры проигнорировали саммит G8 в 2014 г., который должен был пройти в Сочи. Поэтому для возобновления работы "клуба" в таком составе нужно начинать с той отправной точки.

Впрочем, понятно, что для конгрессменов важнее не саммит G7, а возможность очередной раз пнуть Трампа. Поэтому они уже обвинили своего президента в игнорировании "принятых в США законов и консенсуса международного сообщества" и решении оставить "агрессивные действия РФ без последствий".

"Они очень беспокоятся по поводу заявления Трампа о том, что в следующем году, когда хозяином саммита будут США, Трамп будет иметь право позвать президента России, – пояснил декан факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев. – Все возможные переговоры по превращению G7 в G8 хотят заблокировать на уровне закона".

Ранее сенаторы США заподозрили своего президента в попытке обогатиться за счет встречи "семерки".