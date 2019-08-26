Президент Франции подставил американского коллегу и приблизил гибель "большой семерки"

Конфликт внутри "большой семерки" может привести к усилению трансатлантического раскола. Он усугубляется тем, что президент Франции Эммануэль Макрон отказался выступить посредником между президентом США Дональдом Трампом и соседями по континенту. С таким заявлением выступил доцент философского факультета МГУ, политолог-американист Борис Межуев.



"Президент Франции вместо того, чтобы выступить посредником между Трампом и остальной частью "семерки", оказался ренегатом. Это сильный политический кризис, и я не помню, когда в последнее время политики вот так публично отказывались от своих слов",

– заявил эксперт в интервью "Взгляду".

Межуев указал на то, что совсем недавно Макрон публиковал посты на русском языке в Facebook, признавался в любви к русской культуре и выступал за скорейшее возвращение РФ в состав G7. Однако когда дошло до дела, он занял противоположную позицию.

"Столь яркого примера хамелеонства я не встречал. Это очень негативный фактор, свидетельствующий о серьезном кризисе в умах западных политиков. Очевидно, что здесь мы наблюдаем демонстрацию полной неспособности политического решения проблемы G7, а это проблема требует решения ", – отметил Межуев.

По его словам, в результате действий Макрона Трамп "попал в глупое положение". Если уж говорить о том, насколько России вообще нужен формат "большой семерки/восьмерки", то смысла в этом особого нет. Группа "утратила смысл собственного существования", и "надо просто дать этому институту умереть", указал специалист.

Ранее на саммите G7 между мировыми лидерами возник конфликт. Глава Белого дома предложил вернуть в группу Россию, чтобы важные международные вопросы – ситуацию в Иране, Сирии или КНДР – можно было обсуждать с участием Москвы.

Другие политики выступили против. По их мнению, "семерка" – "это семья, клуб, сообщество либеральных демократий", а президент РФ Владимир Путин "не олицетворяет это". В Москве в ответ заявили, что для нашей страны присоединение к G7 не является самоцелью.