Трамп надеется на участие России в саммите G7 в США

Глава Белого дома считает это полезным для всех участников "Семерки"

Президент США Дональд Трамп продолжает агитировать за возвращение РФ в клуб G7 и в очередной раз заявил, что участие нашей страны в следующем саммите будет благотворным для клуба. Свое мнение он высказал сегодня перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель во французской Биаррице.

Американского лидера спросили, будет ли приглашена Россия на саммит G7, который планируется в мае-июне 2020 г. провести в Штатах. На это Трамп ответил, "что это было бы полезно", однако отметил, что не все главы государств-участник "Большой семерки" согласны с таким шагом.

"Мы говорили о России, не было голосования или чего-то такого. Я склоняюсь к тому, чтобы сказать "да". Есть те, кто со мной на 100% согласен, есть те, кто не соглашается", – цитирует ТАСС хозяина Овального кабинета.

Он добавил, что на прошедшей накануне встрече с лидерами G7 Россию обсуждали.



"Посмотрим, что будет. Я думаю, что это было бы полезно, не факт, что другие с этим соглашаются", – подчеркнул президент США.

Также он сообщил, что будущий саммит, скорее всего, пройдет в Майами.

Такое впечатление, что Россию пытаются насильно втянуть в этом клуб, хотя она сама туда давно не просится. Об этом ранее в понедельник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава МИД указал на тот факт, что данную тему подняли западные политики, однако "никаких обращений мы на этот счет не делали и не собираемся делать", поскольку "жизнь ушла далеко вперед". По его словам, главные вопросы для мира сейчас решаются в "большой двадцатке".

